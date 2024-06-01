Yüzyılın imzası Jose Mourinho!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de... Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adamla anlaşma sağladı. 2+1 yıllık kontrata imza atan Jose için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Dün Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya giden Ali başkan, bugün Mourinho'yla birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek. Bir aksilik yaşanmaması durumunda ise taraflar birlikte İstanbul'a gelecek ve gövde gösterisi yapılacak.

4-5 TRANSFER İSTEDİ

Ali Koç, Jose Mourinho'yla önceki akşam görüntülü bir görüşme yaptı. Ali Koç'un projelerinden çok etkilenen Portekizli çalıştırıcı, bir süredir F.Bahçe için tuttuğu notları da başkana aktardı. Jose takımın önemli isimlerinin satılmamasını istedi ve gerekli gördüğü yerlere de 4-5 nokta atışı transfer talep etti. Aziz Yıldırım da yapılan bu anlaşmanın ardından bugünkü Londra seferini iptal etti. Dünyanın en iyilerinden biri olan Jose, artık Kadıköy'de boy gösterecek.

AVRUPA'DA 5 KUPA İLE ZİRVEDE

Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kupa kazanan tek antrenör olmasının yanı sıra; Avrupa'daki üç organizasyonda kazandığı 5 kupa ile zirvede yer alıyor. En çok Avrupa kupası kazanan antrenör olan Portekizliyi 4 kupayla Carlo Ancelotti takip ediyor. Pep Guardiola'nın ise 3 kupası var.

28 KUPA KAZANDI

Jose Mourinho, teknik adamlık kariyerinde şu ana kadar tüm turnuvalarda 28 kez kupa sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam; futbol tarihinde en fazla kupa kazanan dördüncü isim konumunda. Zirvede 48 kupayla Sir Alex Ferguson var. İkinci sırada 38 kupayla Pep Guardiola bulunuyor. 3'üncü de 37 kupayla Lucescu...