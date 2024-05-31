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Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de transfer harekatına hız verildi. Hücum hattına takviye planlayan sarı-lacivertliler flaş bir ismi radarına aldı. Arabistan basını, Kanarya'nın Allan Saint-Maximin’le ilgilendiğini iddia etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor...

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Avrupa'nın ardından da Arap basını, sarı-lacivertliler adına bir transfer gelişmesini duyurdu.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Haberde; Fenerbahçe'nin Al- Ahli'de forma giyen Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'le ilgilendiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Geçtiğimiz transfer döneminde de peşinde olduğu yıldız futbolcuyu yeniden radarına aldı.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
Sarı-lacivertli yönetimin, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğinin de altı çizildi.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Maximin transferi gerçekleşmesi halinde ise Dusan Tadic'le yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Bu sezon İsmail Kartal'la zaman zaman problemler yaşayan Sırp oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür edileceği ve bonservisinin verileceği de gelen iddialar arasında.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek

Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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