Fenerbahçe'den Saint-Maximin bombası! Transfer böyle bitecek
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de transfer harekatına hız verildi. Hücum hattına takviye planlayan sarı-lacivertliler flaş bir ismi radarına aldı. Arabistan basını, Kanarya'nın Allan Saint-Maximin’le ilgilendiğini iddia etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...
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Avrupa'nın ardından da Arap basını, sarı-lacivertliler adına bir transfer gelişmesini duyurdu.
Haberde; Fenerbahçe'nin Al- Ahli'de forma giyen Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'le ilgilendiği vurgulandı.
Geçtiğimiz transfer döneminde de peşinde olduğu yıldız futbolcuyu yeniden radarına aldı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK!
Sarı-lacivertli yönetimin, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğinin de altı çizildi.
Maximin transferi gerçekleşmesi halinde ise Dusan Tadic'le yolların ayrılması bekleniyor.
Bu sezon İsmail Kartal'la zaman zaman problemler yaşayan Sırp oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür edileceği ve bonservisinin verileceği de gelen iddialar arasında.
Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı.
Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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