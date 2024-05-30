Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiği ifade edildi.
İşte o açıklama...
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.