Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması!

Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması!

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul tarihi ertelendi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim tarihinin 8-9 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 19:08 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 19:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiği ifade edildi.

İşte o açıklama...

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.

G.Saraylı 4 futbolcudan dev gelir
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular"
DİĞER
Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsünü alıyor...
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la anlaşma tamam!
Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular"
Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı
İstanbul baraj doluluk oranı
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" 19:40
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la anlaşma tamam! Beşiktaş'ta Salih Uçan'la anlaşma tamam! 19:36
Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması! Fenerbahçe'den seçim tarihi açıklaması! 19:08
Darüşşafaka Lassa'nın yeni hocası belli oldu Darüşşafaka Lassa'nın yeni hocası belli oldu 19:02
Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı? Mou'dan flaş Ferdi kararı! Takımdan ayrılacak mı? 19:00
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek 18:16
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 17:58
Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü 17:57
Danimarka'nın kadrosu belli oldu! Danimarka'nın kadrosu belli oldu! 16:56
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Dybala... Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Dybala... 16:17
Ne varsa eskilerde var! G.Saray'da flaş detay Ne varsa eskilerde var! G.Saray'da flaş detay 16:12
F.Bahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip! F.Bahçe'de düşünülmeyen yıldıza Avrupa devi talip! 15:39