Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimini seçim sonrası ciddi bir kriz bekliyor. İsmail Kartal’ın Başkan Ali Koç ile görüşmesinde, “Devam edeceksem, Dzeko ve Tadic olmayacak” dediği, iki yıldızın ise “Kartal varsa biz yokuz” talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kartal ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic arasındaki soğuk savaş ise devam ediyor.
KARTAL'TAN FLAŞ TALEP
DZEKO VE TADIC'İ İSTEMİYOR
Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın, "Eğer gelecek sene göreve devam edeceksem, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'i bu kadroda görmek istemiyorum" dediği ifade edildi.
Ali Koç'un ise seçim öncesi bir karar vermediğini Kartal ile paylaştığı belirtildi.
YILDIZLAR HOCAYA KARŞI
Öte yandan Fenerbahçe'de bu sezon skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko'nun yanı sıra Dusan Tadic'in de yönetime Kartal'ın devam etmesi halinde ayrılmayı düşündüklerini ilettiği gelen haberler arasında.
Sezon içinde teknik heyet ile aralarında soğuk savaş yaşayan iki yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'deki süreci takip ettiği ve her türlü aksiyona hazırlıklı oldukları belirlendi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Dzeko 25 gol, 10 asist üretti.
Sırp yıldız Tadic de 56 maçta 16 gol atıp, 16 asist yaptı.
İki yıldızın sözleşmesi de 2025 yılında sona erecek.
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