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Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimini seçim sonrası ciddi bir kriz bekliyor. İsmail Kartal’ın Başkan Ali Koç ile görüşmesinde, “Devam edeceksem, Dzeko ve Tadic olmayacak” dediği, iki yıldızın ise “Kartal varsa biz yokuz” talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Fenerbahçe'de sezonun bitiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilirken, İsmail Kartal'ın geleceği henüz netleşmedi.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Kartal ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic arasındaki soğuk savaş ise devam ediyor.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

KARTAL'TAN FLAŞ TALEP
Sezonu 99 puan ve 99 gol atarak ikinci bitiren Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal'ın Başkan Ali Koç ile yaptığı son görüşmede dikkati çeken bir talepte bulunduğu belirlendi.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

DZEKO VE TADIC'İ İSTEMİYOR
Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın, "Eğer gelecek sene göreve devam edeceksem, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'i bu kadroda görmek istemiyorum" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Ali Koç'un ise seçim öncesi bir karar vermediğini Kartal ile paylaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

YILDIZLAR HOCAYA KARŞI
Öte yandan Fenerbahçe'de bu sezon skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko'nun yanı sıra Dusan Tadic'in de yönetime Kartal'ın devam etmesi halinde ayrılmayı düşündüklerini ilettiği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Sezon içinde teknik heyet ile aralarında soğuk savaş yaşayan iki yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'deki süreci takip ettiği ve her türlü aksiyona hazırlıklı oldukları belirlendi.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Dzeko 25 gol, 10 asist üretti.

Fenerbahçe'de dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"

Sırp yıldız Tadic de 56 maçta 16 gol atıp, 16 asist yaptı.

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