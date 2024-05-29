Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu oldu. Başkan adayı Aziz Yıldırım, takımı başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklarken, mevcut başkan Ali Koç da tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada İsmail Kartal ile yola devam etmeyeceklerini söylemişti.
Başkanlığa seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklayan Yıldırım, "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' diyerek o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.
İsmail Kartal ise Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamayla Aziz Yıldırım'a göndermede bulunarak, "Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu, oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir hocayla anlaştıklarıyla açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz." demişti.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal ile yola devam etmeyeceği kesinleşirken, mevcut başkan Ali Koç da kararını verdi.
Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dönemi sona erdi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç'un da deneyimli teknik adamla yola devam etmeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon takımın başında çıktığı 58 maçta 2.40 puan ortalaması yakalamıştı.
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