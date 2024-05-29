Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve son haftaya kadar iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2. sırada noktaladı.

En çok puan topladığı sezonu geçirmesine rağmen şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu oldu.