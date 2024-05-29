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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu oldu. Başkan adayı Aziz Yıldırım, takımı başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklarken, mevcut başkan Ali Koç da tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:38
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve son haftaya kadar iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2. sırada noktaladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

En çok puan topladığı sezonu geçirmesine rağmen şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına getirilen deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Sarı-lacivertlilerde başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada İsmail Kartal ile yola devam etmeyeceklerini söylemişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Başkanlığa seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklayan Yıldırım, "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' diyerek o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

İsmail Kartal ise Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamayla Aziz Yıldırım'a göndermede bulunarak, "Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu, oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir hocayla anlaştıklarıyla açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz." demişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal ile yola devam etmeyeceği kesinleşirken, mevcut başkan Ali Koç da kararını verdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dönemi sona erdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Devam edilecek mi?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç'un da deneyimli teknik adamla yola devam etmeyeceği öğrenildi.

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