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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Yönetimin netlik kazanmasıyla teknik direktör konusu ve kadro planlaması için harekete geçilecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal’ın yeni sezonda kalması halinde 6 oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde birçok rekoru kırsa da 2023- 24 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

Bu süreçte Kartal yönetiminde 58 maça çıkan sarı-lacivertliler, 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

Oldukça başarılı geçen sezonun ardından İsmail Kartal'la yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

Ancak Kartal'ın devam etmesi halinde takımdaki 6 futbolcunun ayrılmak istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

Bu isimlerin başında ise; İsmail Kartal'la iletişim problemi yaşayan kaptanlar Edin Dzeko ile Dusan Tadic geliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler

İki yıldızın yanı sıra; Mert Müldür de yedek kaldığı için ayrılmak isteyen bir başka isim...

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