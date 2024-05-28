Fenerbahçe'de İsmail Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi. Yönetimin netlik kazanmasıyla teknik direktör konusu ve kadro planlaması için harekete geçilecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal’ın yeni sezonda kalması halinde 6 oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. İşte o isimler...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu süreçte Kartal yönetiminde 58 maça çıkan sarı-lacivertliler, 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
Oldukça başarılı geçen sezonun ardından İsmail Kartal'la yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Ancak Kartal'ın devam etmesi halinde takımdaki 6 futbolcunun ayrılmak istediği ortaya çıktı.
Bu isimlerin başında ise; İsmail Kartal'la iletişim problemi yaşayan kaptanlar Edin Dzeko ile Dusan Tadic geliyor.
İki yıldızın yanı sıra; Mert Müldür de yedek kaldığı için ayrılmak isteyen bir başka isim...
Kendi mevkisinin dışında oynatılmasından dolayı Oosterwolde'nin de gelen teklifleri kabul edeceği öğrenildi.
DİĞER