Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk düğümü çözülecek. Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluğun belirleneceği maçlar öncesi oyuncularıyla son toplantısını yaptı. Deneyimli hoca, yapılan toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 09:25 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 09:25
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Yapılan toplantılarda ayrıca birçok kararlar alındı. Takımda 10 eksik bulunmasına rağmen mücadelede forma giyemeyecek oyuncular da Ülker Stadı'na gelecek ve arkadaşlarına destek verecek.
Böylece Kadıköy'de müthiş bir kenetlenme yaşanacak. Ayrıca sonuç ne olursa olsun sezon boyunda hiçbir maçta desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür edilecek.
Öte yandan son toplantıda ise İsmail Kartal oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Öncelikle şunu söylemeliyim sonuç ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum. Uzun süre 10 kişi mücadele edip Galatasaray'ı evinde yenmemiz ne kadar kaliteli ve inanmış bir kadroya sahip olduğumuzu gösterdi.
Evet her şey bizim elimizde değil. Rakibimiz bir puan alması halinde bile şampiyon olacak. Ama bizim de hala şansımız devam ediyor. Her zaman sürpriz sonuçlar çıktı, çıkmaya devam edecek. Bunu sahada hiç unutmayın ve son düdüğe kadar savaşın."
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