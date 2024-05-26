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Fenerbahçe Samandıra'da alkışlarla karşılandı!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Samandıra'da alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 00:24
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Fenerbahçe Samandıra'da alkışlarla karşılandı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğüyle sona eren İstanbulspor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar, takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu.

Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünden ayrıldı.

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