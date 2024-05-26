Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Kanarya kritik maçtan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.
Mücadelede Fenerbahçe adına gol perdesini 8. dakikada penaltıdan Dzeko açtı.
Ardından 15. dakikada Szymanski skoru 2-0'a getirdi.
35. dakikada bu kez Tadic kaydettiği gol ile skoru 3-0'a getirdi.
İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 66. dakikada Osayı-Samuel kaydettiği gol ile skoru 4-0 yaptı.
76. dakikada bu sefer sahneye Serdar Dursun çıktı ve takımının 5. golünü kaydetti.
Dakikalar 78'i gösterdiğinde King skoru 6-0 yapan isim oldu.
Bu gollerle Fenerbahçe rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.
Kanarya rakibini 6-0'lık skorla mağlup etse de bu skor sarı-lacivertlilere yetmedi.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 102 puanın ardından 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.