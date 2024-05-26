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Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Kanarya rakibini 6-0'lık skorla mağlup etse de bu skor sarı-lacivertliler için şampiyonluğa yetmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:03
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Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Kanarya kritik maçtan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelede Fenerbahçe adına gol perdesini 8. dakikada penaltıdan Dzeko açtı.

Ardından 15. dakikada Szymanski skoru 2-0'a getirdi.

35. dakikada bu kez Tadic kaydettiği gol ile skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 66. dakikada Osayı-Samuel kaydettiği gol ile skoru 4-0 yaptı.

76. dakikada bu sefer sahneye Serdar Dursun çıktı ve takımının 5. golünü kaydetti.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde King skoru 6-0 yapan isim oldu.

Bu gollerle Fenerbahçe rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.

Kanarya rakibini 6-0'lık skorla mağlup etse de bu skor sarı-lacivertlilere yetmedi.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 102 puanın ardından 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

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