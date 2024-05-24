Olaylı derbi soruşturmasında 3 kişiye yurt dışına çıkış yasağı!

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförü ile Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeye çağrıldı.

İFADE 4 SAAT SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adli kontrol ile serbest bırakılan 3 kişiye yurt dışına çıkış yasağı verildi.