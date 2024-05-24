Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın yankıları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, derbide yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Mert Hakan, Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 14:50
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde aldıkları galibiyetle ilgili, "Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu grubu olduk. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik" dedi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini belirten Yandaş, "Öncelikle takımımızla gurur duyuyorum. Onurumuz, gururumuz ve camiamızın şerefi için çıktığımız bir maçtı. Çünkü bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11'e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. 10 kişi oynarken de kalemize gelememeye devam ettiler. İnanılmaz bir ruh, inanılmaz oyun zekası, taktik disipline bağlı 10 kişi vardı, o dakikadan sonra. İnanılmaz bir mücadele vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik diyebilirim. Şimdi son hafta gidip, tiyatroya onlar devam edebilirler" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

"İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti"
Derbi atmosferlerinin gergin ve keyifli olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Derbi atmosferleri gergin ve bir o kadar da keyifli olur. Ben de orada gergin bir ortam olacağını biliyordum.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Bunu planlamadım ama yürürken bana küfür etmeye başladıklarında onlara tertemiz, şerefli, onurlu, gururlu armamızı gösterdim. Bu zaten yetti. O günden beri herkes konuşuyor. Ne yaptım? El hareketi mi yaptım, ağzımdan kötü bir söz mü çıktı? Hayır. Maçtan sonra sorulan soruya da cevap vermiştim. İnanılmaz organizeler ama sadece bir Fenerbahçe arması hepsine yetti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

"ONUR VE GURUR MÜCADELESİ VERDİK"
Yabancı oyuncuların da takımdaki yerli futbolcular kadar camiayı sahiplendiğini söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Belki biraz fazla olabilir ama bence Fenerbahçe tarihinin en karakterli oyuncu gruplarından biri bu. Bana öyle geliyor. Tabii ki büyüklerimiz bunu daha doğru değerlendirir ama gerçekten burada inanılmaz bir oyuncu grubu var.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Sezon başından bugüne kadar; o gün yaşadıklarımıza rağmen, inanılmaz tepki veren ve birlikte kalan bir ekip var. Bir gün olsun arasında sıkıntı yaşamayan topluluk var. Nasıl anlatsam bilmiyorum. İnanılmaz bir yabancı oyuncu grubumuz var.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Bu kadar sahiplenmeleri beni çok onurlandırıyor, çok mutlu ediyor. Her şeyin farkında olmaları ve camiayı Türk oyuncular kadar sahiplenmeleri çok önemli.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Bu sene bunu inanılmaz başardık. Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu grubu olduk. Bizim için kimin oynadığının kimin oynamadığının bir önemi yok. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

"BOZDUĞUMUZ İTTİFAKLARIN SEVİNCİYDİ"
Taraftarların derbide çok iyi ortam oluşturduğunu ve maç sonu sevinçlere dair de açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, "Öncelikle deplasmana gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Saha içinde her saniye onların sesini duydum. Bir dakika bile seslerini duymadığım an olmadı. İnanılmaz bir ortam ve atmosfer oluşturdular. Sanki evimizde oynuyormuş, gibiydik. Hatta evimizde oynadığımız maçlardan daha iyiydi, diyebilirim.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Onlara çok teşekkür ederim. Camiamız her şeyin farkında. Oyuncu grubunun ne kadar karakterli ve dik durduğunun farkında.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

O aslında bunun kutlaması ve sevinciydi. Bozduğumuz ittifakların sevinciydi. O yüzden onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri inanılmaz karşıladılar. Sağ olsunlar, iyi ki varlar" cümlelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Son olarak maç sonu tribünlerdeki kutlamalara dair de düşüncelerini aktaran Yandaş, "Sağ olsunlar, çok güzel şarkılar açmışlar. Oraya geldiler, o kadar emek verdiler. Eğlenmek tabii ki onların da hakkı" dedi.

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