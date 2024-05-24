Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "Tiyatroya son verdik"

Bu sene bunu inanılmaz başardık. Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu grubu olduk. Bizim için kimin oynadığının kimin oynamadığının bir önemi yok. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik" şeklinde konuştu.