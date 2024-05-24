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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili yaşanan o gelişme gündeme oturdu. Tecrübeli çalıştırıcının son olarak adı Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken sözlere yer verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği konusunda bir belirsizlik yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Kartal'ın yerine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun getirileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

KARTAL HUZURSUZ

Son olarak deplasmanda oynadıkları Galatasaray derbisini 10 kişi kalmalarına rağmen 1-0 kazanan ve tarihi bir zafere imza atan Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal, yeni teknik direktör iddialarından rahatsız oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Takvim'de yer alan habere göre 62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yakın isimlerin aralarında bulunduğu bir ortamda bunu anlattığı ve iddialı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ

Kartal'ın, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam için, "Jose Mourinho göreve gelsin de görelim. Benden daha iyisini yapamaz" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Bilindiği üzere Kartal, daha önce geleceği hakkında gelen bir soruya, "Gel dediklerinde geliyor, git dediklerinde gidiyorum.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Kalma, ya da gitme planı yapmadım" yanıtını vermişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

Kartal, 2.23 ile kulüp tarihinin maç başına en fazla puan toplayan 2. hocası durumunda.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!

İsmail Kartal bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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