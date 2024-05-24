Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş Jose Mourinho sözleri!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili yaşanan o gelişme gündeme oturdu. Tecrübeli çalıştırıcının son olarak adı Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken sözlere yer verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre 62 yaşındaki çalıştırıcının, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yakın isimlerin aralarında bulunduğu bir ortamda bunu anlattığı ve iddialı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
DAHA İYİSİNİ YAPAMAZ
Kartal'ın, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam için, "Jose Mourinho göreve gelsin de görelim. Benden daha iyisini yapamaz" dediği öğrenildi.
Bilindiği üzere Kartal, daha önce geleceği hakkında gelen bir soruya, "Gel dediklerinde geliyor, git dediklerinde gidiyorum.
Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Kalma, ya da gitme planı yapmadım" yanıtını vermişti.
Kartal, 2.23 ile kulüp tarihinin maç başına en fazla puan toplayan 2. hocası durumunda.
İsmail Kartal bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda yaşanacak teknik adam gelişmeleri büyük merak konusu haline geldi.
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