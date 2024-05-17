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TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için en önemli aday Jose Mourinho... Takımın başına dünyaca ünlü Portekizli'yi getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu için de düğmeye basıldı. Kanarya, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini kadroya katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:39
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TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonuna gelinirken şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Sarı lacivertli camia, 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan genel kurul ile birlikte yeni başkanını belirleyecek.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği Jose Mourinho ismi ise Fenerbahçe cephesinde en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Portekizli teknik adam için resmi adımlar atılırken, Jose Mourinho'nun imza sonrası takıma getirmek istediği futbolcu da belli oldu.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

JOSE MOURINHO ADIM ADIM FENER'E!

Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilecek olan seçimin ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Son dönemde Fenerbahçe'yi yakından takip eden Mourinho'nun orta saha bölgesinin güçlendirimlesi yönünde fikir bildirdiği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Deneyimli antrenör, takımın başına geçmesi durumunda eski öğrencisini transfer etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

YENİ ORTA SAHA: PIERRE-EMILE HOJBJERG

Akşam'ın haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun gündemindeki futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Sezon sonunda Premier Lig ekibi Tottenham'a veda etmesi beklenen Danimarkalı orta saha için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

İngiltere'den gelen bilgilere göre ise Höjbjerg de yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Bu sebeple 28 yaşındaki orta sahanın eski hocası Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de bir kez daha bir araya gelmesi muhtemel olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor

Jose Mourinho yönetiminde toplam 46 maça çıkan 28 yaşındaki defansif orta saha, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısında bulunmuştu.

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