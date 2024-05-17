TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası! Krunic'in yerine geliyor
Son dakika spor haberi: Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için en önemli aday Jose Mourinho... Takımın başına dünyaca ünlü Portekizli'yi getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu için de düğmeye basıldı. Kanarya, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini kadroya katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...
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Portekizli teknik adam için resmi adımlar atılırken, Jose Mourinho'nun imza sonrası takıma getirmek istediği futbolcu da belli oldu.
JOSE MOURINHO ADIM ADIM FENER'E!
Sarı lacivertlilerde gerçekleştirilecek olan seçimin ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi bekleniyor.
Son dönemde Fenerbahçe'yi yakından takip eden Mourinho'nun orta saha bölgesinin güçlendirimlesi yönünde fikir bildirdiği konuşuluyor.
Deneyimli antrenör, takımın başına geçmesi durumunda eski öğrencisini transfer etmeyi hedefliyor.
YENİ ORTA SAHA: PIERRE-EMILE HOJBJERG
Akşam'ın haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun gündemindeki futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg.
Sezon sonunda Premier Lig ekibi Tottenham'a veda etmesi beklenen Danimarkalı orta saha için çalışmalar başladı.
İngiltere'den gelen bilgilere göre ise Höjbjerg de yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor.
Bu sebeple 28 yaşındaki orta sahanın eski hocası Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de bir kez daha bir araya gelmesi muhtemel olarak görülüyor.
Jose Mourinho yönetiminde toplam 46 maça çıkan 28 yaşındaki defansif orta saha, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısında bulunmuştu.
Başkanlık seçiminin ardından yıldız futbolcu cephesinde somut adımların atılması bekleniyor.
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