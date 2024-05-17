İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ!

RAMS Park'taki dev şölen öncesi satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. İki takım da tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya büyük önem veriyor.