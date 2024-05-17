İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler kritik maçtan galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmek hem de şampiyonluk şansını son haftaya kadar zorlamak istiyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak.
TÜM BİLETLER TÜKENDİ!
RAMS Park'taki dev şölen öncesi satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. İki takım da tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak karşılaşmaya büyük önem veriyor.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ OLACAK!
Fenerbahçeli taraftarlar da RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 2400 misafir takım seyircisinin karşılaşmaya alınacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dev derbi için mutlak galibiyet planları yapıyor.
Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Kanarya, Galatasaray'ı mağlup edip taraftarını mutlu etmek hem de şampiyonluk şansını son haftaya bırakmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ 3 EKSİK!
Zorlu derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 önemli eksik dikkat çekiyor. Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek derbide forma giyemeyecek.
Son oynanan Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Becao da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.
Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i:
Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Osayi Samuel, Djiku, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Batshuayi.
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