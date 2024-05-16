FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sonu yaklaşırken takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Bu isimlerden birisi de Michy Batshuayi. Yıldız golcünün geleceği belirsizliğini korurken Kanarya b planını yaptı. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki futbolcu...
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Takvim'in Portekiz medyasından derlediği haberlere göre Sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor.
Bu sezon 30 lig maçında 14 gol ve 5 asist üreten Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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