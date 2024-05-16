Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sonu yaklaşırken takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Bu isimlerden birisi de Michy Batshuayi. Yıldız golcünün geleceği belirsizliğini korurken Kanarya b planını yaptı. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki futbolcu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Sarı-lacivertliler'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Batshuayi'nin sona eren sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Fenerbahçe, bu ihtimale karşın golcü arayışlarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Takvim'in Portekiz medyasından derlediği haberlere göre Sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Bu sezon 30 lig maçında 14 gol ve 5 asist üreten Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi giderse o gelecek!

Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
DİĞER
Büyüdü Türkiye güzeli oldu! Sosyal medya bu tatlı kızı konuşuyor! O şimdilerde çok ünlü...
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları!
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı!
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 MAYIS rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic şampiyon oldu Celtic şampiyon oldu 01:02
Kötü başladık Kötü başladık 01:01
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:26
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 00:26
Daha Eski
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 00:26
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 00:26
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 00:26
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 00:26
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 00:26
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 00:26