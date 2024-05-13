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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Ferdi Kadıoğlu için ayrılık vakti... Sarı lacivertlilerin, yıldız ismin transferi için Avrupa deviyle anlaşma sağladığı kaydedildi. İşte milli futbolcunun yeni adresi ve tarihi bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:36
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın en önemli oyuncularından biri olan ve her geçen gün performansını biraz daha yukarı çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli ekipte kariyerinin sonuna geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Avrupa'dan birçok dev talibi olan milli oyuncu, rekor bedelle sezon sonunda takımdan ayrılıyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

FERDİ KADIOĞLU, FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇİYOR

Fenerbahçe'de 6'ncı sezonu geçiren Ferdi Kadıoğlu, Ada'ya transfer oluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Tarafların yaz transfer döneminin başlangıcının ardından hemen imzaları atacağı belirtilirken Arsenal'in bu transfer için Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği ayrıntısına da yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Eğer transfer bu bedelle gerçekleşirse Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin en pahalı satışı olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Böylelikle Real Madrid'e 20+10 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler'i tahtından indirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

SEZON RAKAMLARI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 49 maçta 4144 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti

Milli sol bek, bu mücadelelerde 3 gol ve 5 asist üretmeyi başararak ofansif anlamda da farkını ortaya koydu.

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