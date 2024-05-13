FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ve Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi ve bonservis ücreti
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Ferdi Kadıoğlu için ayrılık vakti... Sarı lacivertlilerin, yıldız ismin transferi için Avrupa deviyle anlaşma sağladığı kaydedildi. İşte milli futbolcunun yeni adresi ve tarihi bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Tarafların yaz transfer döneminin başlangıcının ardından hemen imzaları atacağı belirtilirken Arsenal'in bu transfer için Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği ayrıntısına da yer verildi.
Eğer transfer bu bedelle gerçekleşirse Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin en pahalı satışı olacak.
Böylelikle Real Madrid'e 20+10 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler'i tahtından indirecek.
SEZON RAKAMLARI
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 49 maçta 4144 dakika sahada kaldı.
Milli sol bek, bu mücadelelerde 3 gol ve 5 asist üretmeyi başararak ofansif anlamda da farkını ortaya koydu.
DİĞER