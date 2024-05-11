TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Rafa Silva heyecanı yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilere Portekizli yıldızdan müjdeli haber geldi. Benfica'da forma giyen Rafa Silva'nın kulübünden, oyuncunun geleceği hakkında flaş bir açıklama yapıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Benfica'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rafa Silva'nın kulübünden flaş bir açıklama yapıldı.
Portekiz ekibinde teknik direktör Roger Schmidt, ligde Arouca ile oynayacakları maç öncesi konuştu.
"RAFA SILVA SON MAÇINA ÇIKACAK"
Schmidt, sözleşmesi bitecek Rafa Silva'nın stadyumları Estadio da Luz'daki son maçına çıkacağını söyledi.
Alman teknik adam, "Maalesef bu maçın Rafa'nın Estadio da Luz'daki son maçı olacağını söylemek zorundayım. Bu da iyi oynamamız ve stadyumda iyi bir atmosfer yaratmamız için başka neden olacak."
"Rafa çok özel ve eşsiz bir oyuncu, birçok özelliği var ve burada harika sezonlar geçirdi. İki yıl boyunca onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım."
"Gelecek için kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Kariyerinde yeni bir sayfa açma kararına saygı duyuyorum." dedi.
Benfica'ya 2016 yılında Braga'dan transfer olan Rafa Silva'nın yeni adresi merak konusu.
Portekiz ekibiyle 325 maçta sahaya çıkan Rafa Silva, 92 gol attı ve 78 asist yaptı.
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