Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Rafa Silva heyecanı yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilere Portekizli yıldızdan müjdeli haber geldi. Benfica'da forma giyen Rafa Silva'nın kulübünden, oyuncunun geleceği hakkında flaş bir açıklama yapıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:28
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine önemli yıldızları aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Transfer operasyonunu büyük bir titizlikle yürüten sarı-lacivertliler, Benfica'da forma giyen Rafa Silva'nın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

30 yaşındaki futbolcuyu listesinin ilk sırasına alan Kanarya'ya müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Benfica'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rafa Silva'nın kulübünden flaş bir açıklama yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Portekiz ekibinde teknik direktör Roger Schmidt, ligde Arouca ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

"RAFA SILVA SON MAÇINA ÇIKACAK"
Schmidt, sözleşmesi bitecek Rafa Silva'nın stadyumları Estadio da Luz'daki son maçına çıkacağını söyledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Alman teknik adam, "Maalesef bu maçın Rafa'nın Estadio da Luz'daki son maçı olacağını söylemek zorundayım. Bu da iyi oynamamız ve stadyumda iyi bir atmosfer yaratmamız için başka neden olacak."

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

"Rafa çok özel ve eşsiz bir oyuncu, birçok özelliği var ve burada harika sezonlar geçirdi. İki yıl boyunca onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım."

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

"Gelecek için kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Kariyerinde yeni bir sayfa açma kararına saygı duyuyorum." dedi.

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