TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü resmen açıkladı

Alman teknik adam, "Maalesef bu maçın Rafa'nın Estadio da Luz'daki son maçı olacağını söylemek zorundayım. Bu da iyi oynamamız ve stadyumda iyi bir atmosfer yaratmamız için başka neden olacak."

"Rafa çok özel ve eşsiz bir oyuncu, birçok özelliği var ve burada harika sezonlar geçirdi. İki yıl boyunca onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım."