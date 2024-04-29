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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide İsmail Yüksek sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Son olarak oyuncunun A Milli Takım ile EURO 2024'te forma terletip terletmeyeceği büyük merak konusu haline geldi. İşte yaşanan flaş gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:10
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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına 'devam' derken çok önemli bir yıldızını kaybetti.

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

Karşılaşmanın 19. dakikasında ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcunun MR'ı sonucunda ayak bileği bağında kopma tespit edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

İsmail Yüksek'in tedavisinin ameliyatsız mı yoksa ameliyatla mı yapılacağına bugün karar verilecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre, uygulanacak tedaviye vereceği cevaba göre belli olacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra A Milli Takım'ın da as futbolcuları arasında yer alan İsmail'in sezonu kapatma ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kaçırma ihtimali de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...

Sarı lacivertli takımda daha önce de 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında Jayden Oosterwolde sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

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