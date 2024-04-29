Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek için büyük endişe! EURO 2024'te...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide İsmail Yüksek sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Son olarak oyuncunun A Milli Takım ile EURO 2024'te forma terletip terletmeyeceği büyük merak konusu haline geldi. İşte yaşanan flaş gelişmeler...
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25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre, uygulanacak tedaviye vereceği cevaba göre belli olacak.
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yanı sıra A Milli Takım'ın da as futbolcuları arasında yer alan İsmail'in sezonu kapatma ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kaçırma ihtimali de bulunuyor.
Sarı lacivertli takımda daha önce de 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında Jayden Oosterwolde sakatlanıp sezonu kapatmıştı.
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