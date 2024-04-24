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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 21:49
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürdü. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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