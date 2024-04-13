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Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:18 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:21
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Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday!

Aziz Yıldırım döneminin etkili isimlerinden Mehmet Şekip Mosturoğlu yaptığı yazılı açıklama ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığını resmen duyurdu. Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı:

Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Saygıdeğer Büyük Fenerbahçe Ailesi,

Kulübümüz tarafından yapılan bildirime göre; Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantımız 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde aday olmam konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerince tarafıma gösterilmiş olan teveccühle bu konudaki düşüncelerimi birçok kulüp üyemizle paylaştım.

Konuştuğum herkes ile Yüksek Divan Kurulu ve Başkanlığına dair düşüncelerimi ve fikirlerimi tüm boyutlarıyla uzun uzun müzakere ettik. Netice itibariyle Kulübümüzün yapmış olduğu bildirim sonrasında; Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığı düşüncemi, bu satırlarla sizlere resmen açıklıyorum.

Gönül verdiğim, uzun yıllar hizmet ettiğim, sarı lacivert renklerin başarısı için, kişisel özgürlüğüm dahil her şeyden vazgeçmeyi bilmiş, kulübümüze karşı kurulmuş 3 Temmuz Kumpasına karşı başlatmış olduğumuz büyük mücadele sırasında sarı-lacivert duvarı gövdeleri ile oluşturmuş eşsiz dostlar edinmiş, bu mücadeleyi bugün de sürdüren Kulübümüzün bir neferi olarak öncelikli hedefim; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün akil üyelerinin oluşturduğu Yüksek Divan Kurulumuzu, Tüzüğümüz düzenlemeleri ile belirlenmiş denge ve istişare konusundaki fonksiyonlarını kusursuz olarak yerine getirmesini sağlamak olacaktır. Bunun yanı sıra, Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün senatosu olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve camiamızın güçlü bir sesi olacak, ürettiği düşünceler ile Türk Sporu'na fikir önderliği yapacaktır.

Kişilerin değil, fikirlerin çarpışacağı, sonunda kazananın mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe olmasını umduğum bir seçim yarışı olması diler, saygı ile arz ederim."

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