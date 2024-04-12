Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen kulüplerden birinin de Aston Villa olduğu iddia edilmişti. İngiliz ekibi, milli futbolcunun transferine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 12:16
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Konferans Ligi'nde iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenilmesine rağmen tur için umudunu sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kalan 7 maçını da kazanarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Özellikle sol bek pozisyonuna geçtikten sonra gösterdiği performansla taraftarı mest eden milli yıldız, çok sayıda Avrupa kulübünün radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Ferdi ile ilgilenen kulüplerden birinin de Aston Villa olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

İngiliz ekibi, Ferdi'nin transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

ANLAŞMA YA DA GÖRÜŞME YOK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa'lı yöneticiler, Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Romano, Fenerbahçe ve Aston Villa arasında Ferdi transferi için bir görüşme olmadığını belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Milli futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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