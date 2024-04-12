FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?

Hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Konferans Ligi'nde iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenilmesine rağmen tur için umudunu sürdürdü.