FENERBAHÇE HABERLERİ - Aston Villa'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Transfer olacak mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen kulüplerden birinin de Aston Villa olduğu iddia edilmişti. İngiliz ekibi, milli futbolcunun transferine ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Özellikle sol bek pozisyonuna geçtikten sonra gösterdiği performansla taraftarı mest eden milli yıldız, çok sayıda Avrupa kulübünün radarına girdi.
Ferdi ile ilgilenen kulüplerden birinin de Aston Villa olduğu iddia edilmişti.
İngiliz ekibi, Ferdi'nin transferiyle ilgili bir açıklama yaptı.
ANLAŞMA YA DA GÖRÜŞME YOK
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa'lı yöneticiler, Ferdi Kadıoğlu ile anlaşıldığı ya da görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanladı.
Romano, Fenerbahçe ve Aston Villa arasında Ferdi transferi için bir görüşme olmadığını belirtti.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Milli futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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