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Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde antrenör Zeki Murat Göle A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Avrupa maçımız öncesi yüksek şiddette bir maç oynamaya zorunlu tutulduk. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 20:55 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 21:00
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Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle: İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz!

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ülkemizin en büyük spor kulübü olarak Avrupa'da ilerliyoruz. Bütün kupalarımız Avrupa'da olsun, mayısa kadar ilerleyelim isteriz çünkü buna ihtiyacımız var. Biz de çeyrek finaldeyiz ve hedefimizde kupayı almak var. Avrupa maçımız öncesi yüksek şiddette bir maç oynamaya zorunlu tutulduk. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Türk paydaşlar olarak aynı görüşte olmayı dilerdik ama bunun mümkün olmadığını görüyoruz.

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