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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi

Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi öncesi Fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk şehirdeki taraftarlara Fenerbahçe takımının bu mücadeleye U-19 takımıyla çıkması hakkında fikirlerini sordu. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'un şehre AS takımı getirmemesinden dolayı kendisine tepkili olduklarını belirttiler. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 16:57
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi

2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, Süper Kupa için 7 Nisan Pazar gübü karşı karşıya gelecek.

İki dev takım bu mücadeleyi beklerken sarı-lacivertliler flaş bir karar aldı. Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak.

Süper Kupa maçı için ise fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk, Şanlıurfa halkına sorular sordu. Halktan Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar fark etmeksizin ise Ali Koç'un şehre AS takımı getirmemesinden dolayı Koç'a büyük tepkili olduğunu söyledi.

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