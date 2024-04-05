Haberler Fenerbahçe Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU-ÖZET) F.Bahçe Efeler Ligi'nde finalde!

Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU-ÖZET) F.Bahçe Efeler Ligi'nde finalde!

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi 2. maçında Ziraat Bankkart ile FEnerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 20:16
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Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU-ÖZET) F.Bahçe Efeler Ligi'nde finalde!

Efeler Ligi play-off yarı final serisi 2'nci maçında Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi. Fenerbahçe Parolapara finalde Halkbank ile karşılaşacak.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Arslan Ekşi, Samet Faik Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar)

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Vahit Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Deniz Ali Yılmaz, Hasan Sıkar, Nikoaly Penchev (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

SETLER: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15

SÜRE: 135 dakika (27', 32', 28', 26', 22')

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