Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! Oynama sebebi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maça çok iyi hazırlandık. Camia olarak bir bütün olduk. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. Ok net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı önde bitirmek isterken, basit hatandan devre 1-1 bitti. Oyuncularla konuştuk, oyunu ele aldık. Kazanmamız gerektiğini onlara söyledik. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Farklı şekilde kazandık. Muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun."

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN OYNAMA SEBEBİ...

"İlk 11'de kimler var, yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane! Serdar Dursun ve Çağar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sahada 3 Türk oyuncuya bir şey olsa, yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan'ı oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü. Çok farklı da maç bitebilirdi."

"YÖNETİMİMİZ NE TÜRLÜ KARAR ALIRSA BİZ HAZIRIZ"

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacak olmasının sorulması üzerine Kartal, "Başkanımız ve yöneticilerimiz Samadıra'ya geldiler. Bizimle konuştular. Maçın tehir edilmesini istedik. Zaman varken bunu yapmayıp bizi sıkıştırıyorlar. Biz yönetimle yaptığımız toplantıda kendi düşüncelerimizi aktardık. Yönetimimiz ne türlü karar alırsa biz hazırız" cevabını verdi.

"KRİZİ İYİ YÖNETTİK"

Kriz dönemini iyi yönettiklerini aktaran İsmail Kartal, "Sonuçta birçok kulüp çalıştırdım, Fenerbahçe'de 3'üncü dönemim. Her geldiğimde çeşitli olaylarla karşılaştım. Kriz yönete yönete kriz nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum. Bu krizleri de iyi yönetmesini bildik. Oyuncularımızı bir araya toplayarak motivasyonlarını yükselttik. Hangi şartlar altında olursak olalım, kaç kişi kalırsak kalalım güçlü oyundan taviz vermemiz gerektiğini anlattım. Bu akşam da güçlü oyunumuzu oynayarak devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"CEZA ALMAYI BEKLEMİYORDUK"

PFDK kararlarıyla ilgili konuşan Kartal, "Biz hiç ceza almayı beklemiyorduk. Bütün dünya basınında çıkan haberleri takip ediyorsunuz. Bizim ülkemizde oluyor ve ne hikmetse bize karşı oluyor. Bugün 2 tane oyuncumuza ceza verildi. Kulübümüzün yaptığı itirazların sonucunu bekliyoruz. Oyuncular ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ve nasıl bunlar olabiliyor dediler" sözlerini sarf etti.

"KRUNIC MAÇA DAMGA VURDU"

Ara transfer döneminde kadroya katılan Krunic'in performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Maça damga vurdu. Krunic bu. Bu daha başlangıç. Adaptasyon dönemini yaşıyor demiştim. Milan ve burada futbol farklı oynanıyor. Bugün maça damgasını vurdu. Bundan sonra da Krunic'in üstüne koya koya devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"SAĞLIKLI OYUNCULARIMIZLA OYUN PLANI YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsmail Kartal, sakatlıklar hakkında ise, "Sakatlıklar antrenmanda da olabiliyor. Maçlarda da oluyor. İsteyeceğimiz bir durum değil. Milli takıma giden oyuncularımız 56 maça çıkmış. Bu çok yüksek bir rakam. Sağlık ekibimizin bize verdiği rapor doğrultusunda sağlıklı oyuncularımızla oyun planı yaratmaya çalışıyoruz. Olympiakos maçına yetişeceklerini düşünüyoruz. Becao ve Çağlar'ı kadroya aldık. Diğer oyuncularımızın da yetişebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, bugünkü maçta hafif bir sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci için "Kasığında hafif bir ağrı olduğunu söyledi. Bu akşam bir şey söylememiz doğru değil. Sağlık ekibinin kontrolleri doğrultusunda öğreneceğiz. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.