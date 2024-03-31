Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek ve ligden çekilme konusunu görüşecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Samandıra'da futbolcuları ziyaret etti. Oyuncularla bir toplantı yapan Koç, ligden çekilme konusunda kararını netleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi camianın önde gelen isimleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde organize edilen iftara Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve geçmiş dönem yöneticileri katıldı.
Başkan Ali Koç, iftar yemeğinin ardından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme gelecek konularla ilgili davetlileri bilgilendirdi.
Ardından katılımcılar da genel kurul ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Organizasyon karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.
Fenerbahçe Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu cumartesi akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik heyetle görüştü.
Bu toplantının ana konusu 'ligden çekilme' durumuydu. Teknik heyet ve futbolcular, yaşananların hiç hoş bir durum olmadığını, mutlaka tepki verilmesi gerektiğini söyledi ancak 'ligden çekilme'nin kendilerine zarar vereceğinin altını çizdi.
KOÇ KARARINI VERDİ
İsmail Kartal'ın yanı sıra takım kaptanları; Dzeko, Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin "Ligden çekilmeyelim. Sonuna kadar yarışalım. Onların da istediği bu. Bize yakışan; ligde kalıp sonuna kadar gitmek ve şampiyon olmak. Zaten her şey bizim elimizde" dediği belirtildi.
Başkan Koç'un da 2 Nisan'da üyelerden yetki alsa bile bu toplantının ardından takımı ligden çekmeme kararı aldığı belirtildi.
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