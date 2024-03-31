Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek ve ligden çekilme konusunu görüşecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Samandıra'da futbolcuları ziyaret etti. Oyuncularla bir toplantı yapan Koç, ligden çekilme konusunda kararını netleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar sonrası Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek kurulda ligden çekilme dahil alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kongre üyelerine çağrıda bulunarak Olağanüstü Genel Kurul'a katılım sağlamalarını istemişti.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi camianın önde gelen isimleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde organize edilen iftara Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve geçmiş dönem yöneticileri katıldı.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Başkan Ali Koç, iftar yemeğinin ardından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme gelecek konularla ilgili davetlileri bilgilendirdi.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Ardından katılımcılar da genel kurul ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Organizasyon karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Fenerbahçe Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu cumartesi akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik heyetle görüştü.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Bu toplantının ana konusu 'ligden çekilme' durumuydu. Teknik heyet ve futbolcular, yaşananların hiç hoş bir durum olmadığını, mutlaka tepki verilmesi gerektiğini söyledi ancak 'ligden çekilme'nin kendilerine zarar vereceğinin altını çizdi.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

KOÇ KARARINI VERDİ

İsmail Kartal'ın yanı sıra takım kaptanları; Dzeko, Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin "Ligden çekilmeyelim. Sonuna kadar yarışalım. Onların da istediği bu. Bize yakışan; ligde kalıp sonuna kadar gitmek ve şampiyon olmak. Zaten her şey bizim elimizde" dediği belirtildi.

Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç kararını verdi

Başkan Koç'un da 2 Nisan'da üyelerden yetki alsa bile bu toplantının ardından takımı ligden çekmeme kararı aldığı belirtildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a dev talip! Premier Lig'e mi gidiyor?
Türkiye sandık başında! 32 ilde oy verme işlemi başladı
Okan Buruk'u gözü yeni rekorda!
Juninho Kartal'a göz kırptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den yılın bombası! Lukaku...
Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Premier Lig...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Mart)
KİLO VERMEK İÇİN...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi! Can Uzun'un golleri galibiyete yetmedi! 07:05
Brentford ile M. United yenişemedi! Brentford ile M. United yenişemedi! 01:05
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 01:05
Barça tek attı 3 aldı Barça tek attı 3 aldı 01:04
Barça tek attı 3 aldı Barça tek attı 3 aldı 01:04
Brentford ile M. United yenişemedi! Brentford ile M. United yenişemedi! 01:01
Daha Eski
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 00:43
Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! Özbek'ten Koç'un Erden Timur iddialarına yanıt! 23:24
Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... Icardi'ye Jesus kancası! Sezon sonunda... 23:24
Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor Buruk'un prensi takımdan yolcu! Avrupa devine gidiyor 23:24
İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11! 23:24
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı 23:24