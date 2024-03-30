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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe zorlu müsabakada karşı karşıya geliyor. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı’nda oynanan müsabakayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:20
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 30 Mart günü saat 13:00'te başladı. Kritik mücadele Fenerbahçe Youtube ve Beşiktaş Youtube'dan CANLI yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ezgi, Alvarez, Kezban, Ogbonna, Didem, Maia, Aleksic, Halilaj, Elif, Clement, Fishley.

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur, Ecem, Yaşam, Gülbin, İlayda, Fatma, Ece, Zenatha, Busem, Olga, Yağmur.

BEŞİKTAŞ YOUTUBE'DAN CANLI İZLE

FENERBAHÇE'DAN CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

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