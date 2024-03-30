Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı
Beşiktaş Fenerbahçe maçı30 Mart günü saat 13:00'te başladı. Kritik mücadele Fenerbahçe Youtube ve Beşiktaş Youtube'dan CANLI yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ezgi, Alvarez, Kezban, Ogbonna, Didem, Maia, Aleksic, Halilaj, Elif, Clement, Fishley.
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur, Ecem, Yaşam, Gülbin, İlayda, Fatma, Ece, Zenatha, Busem, Olga, Yağmur.
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