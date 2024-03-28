Haberler Fenerbahçe Önümüzde 3 seçenek var

Önümüzde 3 seçenek var

Ali Koç, 2 Nısan'dakı olağanüstü genel kurul önceki çok net mesajlar verdi: 1- Bir alt lige inmek, 2- Bir süre için futbola son vermek, 3- Yurt dışında bir takım almak... Bize ceza veremezler. 60. dakikada 'takımı çekin' dedim, hakem Meler 'maçı bitirmek zorundayım' demiş"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Önümüzde 3 seçenek var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camianın ligden çekilmesi durumunda karşı karşıya kalabileceği senaryoları açıkladı. Sponsorlardan çekilme için onay aldık. Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde... Fakat bu kongrede netleşecek.

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Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum. akin olunsun deniyor. l Trabzon maçının 60. dakikasında İsmail Kartal'a 'takımı istediğin zaman sahadan çekebilirsin' dedim. l Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecisilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Bir uzman, "Maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı' dedi. l Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler. Hakem Halil Umut Meler, İsmail Yüksek'e 'Maçı bitirmek zorundayım' demiş.

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