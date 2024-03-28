FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler itirafı! "16 yaşındayken..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında bulunan teknik direktör Vitor Pereira, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan eski öğrencisi Arda Güler ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:22 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:23
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Fenerbahçe'de Arda Güler'e ilk kez forma şansı tanıyan ve şu an Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, İspanyol basınına yaptığı açıklamada eski öğrencisiyle ilgili konuştu.
Portekizli teknik adam, verdiği röportajda milli yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
"REAL MADRID'DE BİR DÖNEME DAMGA VURACAK"
Relevo'da yer alan ve Habertürk'ün derlediği haberde deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki milli futbolcu hakkında sorulan soruya, "Arda Güler 16 yaşındayken birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir çocuk. Küçük bir çocuktu, bugün bile bir çocuğun yüzüne sahip. Muazzam potansiyele sahip başka oyuncular gibi onun da kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliği var, o da yetenek ve kişilik. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok." şeklinde cevap verdi.
55 yaşındaki teknik adam, diğer görev yaptığı ülkelere oranla Suudi Arabistan'da baskı hissetmediğini belirtip şöyle konuştu:
"Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar.
Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'taki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz.
Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu"
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