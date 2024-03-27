TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimlerden birisi de Çağlar Söyüncü olmuştu. Yönetim, Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan milli stoperin bonservisini almak isterken, sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 16:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 16:23
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Fenerbahçe sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan ancak forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Yönetim, sarı-lacivertli takımda düzenli forma şansı bulan ve performansıyla beğeni toplayan tecrübeli oyuncuyu yeni sezonda bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, İspanyol basınından sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.
ATLETICO'DAN STOPER TAKVİYESİ
AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'nin transferi için önemli mesafe kat etti.
Haberde İtalyan ekibinin 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.
Atletico Madrid'in Jhon Lucumi transferinin ardından Çağlar Söyüncü'yü elinden çıkarması ve bu transferde Fenerbahçe'ye kolaylık sağlaması bekleniyor.
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