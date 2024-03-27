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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimlerden birisi de Çağlar Söyüncü olmuştu. Yönetim, Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralanan milli stoperin bonservisini almak isterken, sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 16:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 16:23
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir konumda bulunan Fenerbahçe, transfer dönemlerinde kadrosuna kattığı isimlerle çok konuşuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Yeni sezon öncesi Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de adından sıkça söz ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi isimleri renklerine bağlayan Kanarya, Çağlar Söyüncü takviyesiyle de büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Fenerbahçe sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan ancak forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Yönetim, sarı-lacivertli takımda düzenli forma şansı bulan ve performansıyla beğeni toplayan tecrübeli oyuncuyu yeni sezonda bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Fenerbahçe'de bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, İspanyol basınından sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

ATLETICO'DAN STOPER TAKVİYESİ

AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'nin transferi için önemli mesafe kat etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Haberde İtalyan ekibinin 25 yaşındaki savunma oyuncusu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

Atletico Madrid'in Jhon Lucumi transferinin ardından Çağlar Söyüncü'yü elinden çıkarması ve bu transferde Fenerbahçe'ye kolaylık sağlaması bekleniyor.

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