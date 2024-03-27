TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Atletico Madrid...

MERT KILIÇ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir konumda bulunan Fenerbahçe, transfer dönemlerinde kadrosuna kattığı isimlerle çok konuşuldu.

Yeni sezon öncesi Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de adından sıkça söz ettirdi.