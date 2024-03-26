Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sırp yıldız Dusan Tadic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalına konuşan tecrübeli futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırarak dünya çapında gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi yıldızları renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Dusan Tadic'ti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Kanarya, son olarak Ajax forması giyen ve adı sık sık Beşiktaş ile de anılan Sırp futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da taraftarın sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Son olarak Trabzonspor maçında yaptığı 2 asistle alınan galibiyetle başrol oynayan isimlerden olan Dusan Tadic, Sırbistan Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalına konuştu. Tadic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ VE GÜÇSÜZ HİSSETTİM"

2016 yılında Galler maçında Neil Taylor'ın dirseği sonrası burnunun kırılması hakkında konuşan deneyimli oyuncu, "10-15 gün kanım hiç durmadı. Ciddi sorunlar yaşadım ve Southampton'a döndüğümde kulüp doktoru çok şaşırdı. Bana "Nasıl futbol oynuyorsun bilmiyorum ama oynayamıyorsun" dedi. Kendimi çok kötü ve güçsüz hissettim. Doktor bana "Hiç kanın yok" dedi. Bana infüzyon yapmak zorunda kaldılar ve tüm maç boyunca kanım durmadı. Oyundan çıkmam gerektiğini söylediler ama Dr. Mladenovic'e burnumu düzeltmesini söyledim. Burnumu düzeltti ve oyuna devam ettim."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

"BANA VURAN OYUNCUYU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

"Bana vuran oyuncuyu öldürmek istedim. Sol bek Neil Taylor, Aston Villa'da oynuyordu. O kadar kötü hissettim ki bir sonraki maça çıktığımızda ona karşı oynayacağım maçı düşündüm. Onu yok etmeyi düşünüyordum. Ona her şeyi yapacaktım, tek düşündüğüm buydu ama maça çıkmadı. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Onu ilk 11'de göremeyince çok kötü hissettim. Ona kötü hissettirmek istiyordum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

"EN İYİSİ MESSI"

Kariyerinde oynadığı en iyi rakibin kim olduğuna da değinen Tadic, "Messi, o zaman Olimpiyatlar vardı. Neymar inanılmaz. Ronaldo profesyonel bir oyuncunun nasıl olması gerektiğinin bir örneği. Çalışarak ve arzuyla neler başardığı ortada. Ancak yetenek diyorsak kesinlikle Messi." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

Katar'daki Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı yenildikleri maç hakkında da konuşan Tadic, "Onları yenebilirdik ama bizden daha iyiydiler. Devreye 1-0 önde gittik ancak soyunma odasında küçük bir tartışma yaşadık. İkinci yarıda biraz daha öne çıktık. Hemen yerleşemedik. Zomer bir pasla bizi dışarı attı, Jaki'ye sekti ve gol yedik. Diğer golü de kontra atakla yedik. İsviçre iyi bir takımdı." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Muhteşem evinin manzarasına karşı spor yapan Mehmet Ali Erbil zayıflamaya karar verdi! Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı!
CHP'deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...
Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i
Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de istikrar sağlanamadı! Savunma hattı...
F.Bahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART 2024 | 🔄İşler tersine dönebilir! Farkına varın
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş transfer sözleri! G.Saray'a dönmek istemiyor Flaş transfer sözleri! G.Saray'a dönmek istemiyor 09:49
Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra... Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra... 09:15
Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i 09:11
Bugün kimin maçı var? 26 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 26 Mart Salı 08:11
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! 00:13
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! 00:12
Daha Eski
Liva kendine kulüp arıyor! Ailesi kararının arkasında Liva kendine kulüp arıyor! Ailesi kararının arkasında 23:35
Nellson giderken kasayı dolduracak! Nellson giderken kasayı dolduracak! 23:16
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:02
Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti 23:02
N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! 23:02
G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor! G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor! 23:02