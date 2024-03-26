FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sırp yıldız Dusan Tadic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalına konuşan tecrübeli futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da taraftarın sevgilisi oldu.
Son olarak Trabzonspor maçında yaptığı 2 asistle alınan galibiyetle başrol oynayan isimlerden olan Dusan Tadic, Sırbistan Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalına konuştu. Tadic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ VE GÜÇSÜZ HİSSETTİM"
2016 yılında Galler maçında Neil Taylor'ın dirseği sonrası burnunun kırılması hakkında konuşan deneyimli oyuncu, "10-15 gün kanım hiç durmadı. Ciddi sorunlar yaşadım ve Southampton'a döndüğümde kulüp doktoru çok şaşırdı. Bana "Nasıl futbol oynuyorsun bilmiyorum ama oynayamıyorsun" dedi. Kendimi çok kötü ve güçsüz hissettim. Doktor bana "Hiç kanın yok" dedi. Bana infüzyon yapmak zorunda kaldılar ve tüm maç boyunca kanım durmadı. Oyundan çıkmam gerektiğini söylediler ama Dr. Mladenovic'e burnumu düzeltmesini söyledim. Burnumu düzeltti ve oyuna devam ettim."
"BANA VURAN OYUNCUYU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"
"Bana vuran oyuncuyu öldürmek istedim. Sol bek Neil Taylor, Aston Villa'da oynuyordu. O kadar kötü hissettim ki bir sonraki maça çıktığımızda ona karşı oynayacağım maçı düşündüm. Onu yok etmeyi düşünüyordum. Ona her şeyi yapacaktım, tek düşündüğüm buydu ama maça çıkmadı. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Onu ilk 11'de göremeyince çok kötü hissettim. Ona kötü hissettirmek istiyordum." ifadelerini kullandı.
"EN İYİSİ MESSI"
Kariyerinde oynadığı en iyi rakibin kim olduğuna da değinen Tadic, "Messi, o zaman Olimpiyatlar vardı. Neymar inanılmaz. Ronaldo profesyonel bir oyuncunun nasıl olması gerektiğinin bir örneği. Çalışarak ve arzuyla neler başardığı ortada. Ancak yetenek diyorsak kesinlikle Messi." dedi.
Katar'daki Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı yenildikleri maç hakkında da konuşan Tadic, "Onları yenebilirdik ama bizden daha iyiydiler. Devreye 1-0 önde gittik ancak soyunma odasında küçük bir tartışma yaşadık. İkinci yarıda biraz daha öne çıktık. Hemen yerleşemedik. Zomer bir pasla bizi dışarı attı, Jaki'ye sekti ve gol yedik. Diğer golü de kontra atakla yedik. İsviçre iyi bir takımdı." ifadelerini kullandı.
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