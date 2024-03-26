FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"

"Bana vuran oyuncuyu öldürmek istedim. Sol bek Neil Taylor, Aston Villa'da oynuyordu. O kadar kötü hissettim ki bir sonraki maça çıktığımızda ona karşı oynayacağım maçı düşündüm. Onu yok etmeyi düşünüyordum. Ona her şeyi yapacaktım, tek düşündüğüm buydu ama maça çıkmadı. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Onu ilk 11'de göremeyince çok kötü hissettim. Ona kötü hissettirmek istiyordum."