Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararını KAP'a bildirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 16:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, pazartesi günü sosyal medya hesabından duyurduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun, 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,

Gündem:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'dan bomba hamle geliyor! Milli yıldız için sürpriz girişim...
Başkan Erdoğan'dan Mamak'ta seçim mesajı: Ankara 'Yavaş'lıktan kurtulmalı
Korkmaz sessizliğini bozdu! "Tekme atıldığını görünce..."
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar...
Mert Müldür'ün sevgilisinden flaş paylaşım!
Kamu işçisi bayram ikramiyesi alacak mı? Ne zaman yatacak?
DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇ EKRANI 2024 | AFAD hak sahipliği kura çekimi ASİLLER VE YEDEKLER isim listesi
BOLU KEBABI TARİFİ | Bolu kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan basın toplantısı kararı! Trabzonspor'dan basın toplantısı kararı! 16:19
Oğuz Aydın: Bir hayalin içindeyim! Oğuz Aydın: Bir hayalin içindeyim! 16:14
A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu! A Milli Takım'ın en değerli futbolcusu belli oldu! 16:08
Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı! Seferovic'ten Benfica ve Jorge Jesus itirafı! 14:50
VakıfBank Başantrenörü Guidetti Kırklareli'de! VakıfBank Başantrenörü Guidetti Kırklareli'de! 15:09
Şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar... Şaşırtan gerçek! Sahaya giren ilk taraftar... 15:26
Daha Eski
F.Bahçe KAP'a bildirdi! Genel Kurul Toplantısı... F.Bahçe KAP'a bildirdi! Genel Kurul Toplantısı... 15:41
Hatayspor’dan 5 futbolcuya milli davet! Hatayspor’dan 5 futbolcuya milli davet! 15:49
Salih Özcan'dan Macaristan sözleri! Salih Özcan'dan Macaristan sözleri! 16:05
Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte kalan maçlar Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte kalan maçlar 11:35
Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman? Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman? 11:38
Özbek kendisi açıkladı! "Sözleşmelerini uzatacağız" Özbek kendisi açıkladı! "Sözleşmelerini uzatacağız" 11:39