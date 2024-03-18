Haberler Fenerbahçe Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına saha dışı olaylar damgasını vurdu. Sahadan 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler maç sonu sevinç yaşarken, bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı. Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın olaylar esnasında Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasına yönlendirerek meslektaşlarına siper olması alkış aldı. İşte o anlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Sarı-lacivertlilerin golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi'den geldi. Trabzonspor'un gollerini ise Enis Bardhi ve Trezeguet (p) kaydetti.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli futbolcular galibiyeti kutlarken, bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Michy Batshuayi de taraftarlara karşılık verirken, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz da sarı-lacivertli oyuncularla fiziksel kavgaya girdi.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için sahaya girerken, Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın hareketi takdir topladı.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

23 yaşındaki futbolcu, taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırmasının ardından meslektaşlarının zarar görmemesi için siper oldu.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Eren, sarı-lacivertli oyuncuları korurken, meslektaşlarını soyunma odasına yönlendirerek Trabzonsporlu taraftarları engellemeye çalıştı.

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Genç oyuncunun bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da takdir topladı. İşte o anlar...

Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
ARTVİN MANTISI (HINGEL) TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İŞKUR 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekimi ne zaman?
LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? 13:10
Takdir toplayan hareket! F.Bahçeli futbolculara siper oldu Takdir toplayan hareket! F.Bahçeli futbolculara siper oldu 13:03
Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları Cezalar ne olacak? İşte PFDK kuralları 12:42
Türk hakemlere CEV Kupası finallerinde görev! Türk hakemlere CEV Kupası finallerinde görev! 12:51
Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta? 12:56
Minik Emir Aboubakar ile tanıştı! Minik Emir Aboubakar ile tanıştı! 13:01
Daha Eski
Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları! Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları! 10:48
Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! Olaylı maç sonrası gözaltı kararları! 10:53
F.Bahçe'de ilginç istatistik! Batshuayi... F.Bahçe'de ilginç istatistik! Batshuayi... 11:09
Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman? Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:17
FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 11:18
Josef'ten F.Bahçeli taraftarlara gönderme! Josef'ten F.Bahçeli taraftarlara gönderme! 11:52