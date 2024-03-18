Eren Elmalı'dan takdir toplayan hareket! Fenerbahçeli futbolculara siper oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına saha dışı olaylar damgasını vurdu. Sahadan 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler maç sonu sevinç yaşarken, bordo-mavili taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı. Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın olaylar esnasında Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasına yönlendirerek meslektaşlarına siper olması alkış aldı. İşte o anlar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Michy Batshuayi de taraftarlara karşılık verirken, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz da sarı-lacivertli oyuncularla fiziksel kavgaya girdi.
Çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için sahaya girerken, Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın hareketi takdir topladı.
23 yaşındaki futbolcu, taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırmasının ardından meslektaşlarının zarar görmemesi için siper oldu.
Eren, sarı-lacivertli oyuncuları korurken, meslektaşlarını soyunma odasına yönlendirerek Trabzonsporlu taraftarları engellemeye çalıştı.
Genç oyuncunun bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da takdir topladı. İşte o anlar...
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