İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Peki, Konferans Ligi'ndeki en değerli takım hangisi? Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte yanıtı...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan) / Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe / Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa) / Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe | Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK
UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri şu şekilde: