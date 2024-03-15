Haberler Fenerbahçe İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Peki, Konferans Ligi'ndeki en değerli takım hangisi? Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 17:04 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 17:08
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İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan) / Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe / Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa) / Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe | Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri şu şekilde:

Viktoria Plzen: 28 milyon euro

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

PAOK: 73 milyon euro

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Olympiakos: 111 milyon euro

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Club Brugge: 125 milyon euro

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE: 201 milyon euro

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Lille: 221 milyon euro

İşte UEFA Konferans Ligi'ndeki takımların değerleri! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fiorentina: 248 milyon euro

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