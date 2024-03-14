Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, transferin gözdesi konumuna geldi. Golcü futbolcu için İngiliz ekibi Leeds United atağa kalktı. Ada temsilcisinin sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Michy Batshuayi, transferde Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

LEEDS UNITED PEŞİNDE!
Takvim'in haberine göre; Attığı gollerle sarı-lacivertlilere büyük katkı veren Belçikalı yıldız, İngiliz ekibi Leeds United'ın dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

Championship'te iddialı bir konumda olan ve Premier Lig'e yükselmesi beklenen Leeds'in sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Batshuayi, bu sezon 34 maçta 20 gol atarken 3 de asist yaptı.

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