FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye sürpriz talip! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, transferin gözdesi konumuna geldi. Golcü futbolcu için İngiliz ekibi Leeds United atağa kalktı. Ada temsilcisinin sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
LEEDS UNITED PEŞİNDE!
Championship'te iddialı bir konumda olan ve Premier Lig'e yükselmesi beklenen Leeds'in sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Batshuayi, bu sezon 34 maçta 20 gol atarken 3 de asist yaptı.
DİĞER