Haberler Fenerbahçe "Arpa boyu ilerleme yok"

"Arpa boyu ilerleme yok"

Ali Koç, 28 şampiyonlukla ilgili, “10 ay geçti, bir arpa boyu ilerleme yok. Olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmalı” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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"Arpa boyu ilerleme yok"

Başkan Ali Koç, '28 şampiyonlukla ilgili temaslar ne durumda?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Türk futbolu son 25 senede sportif dinamiklerden kopartıldı. Belli bir güç odağı futbolu dizayn ediyor. Bu tam ne, ben de bilmiyorum. Türk futbolunu rehin almış bir şebeke var. Türk futbolunda devrim yapılmalı. Türk futbolu bitmiş. Baştan aşağıya bir devrim yapılmalı. 3-5 sene UEFA ile anlaşalım ve hakemleri yollamayalım. Bu hakem düzeninde ellerinde en büyük koz, FIFA kokartı taktıkları hakemler. Onların şarkısını söyleyene kokart takıyorlar. 28 şampiyonluk da kayırmanın bir ürünü. O zaman 3 puan öncesini de saymayalım. Bugünkü TFF ile üç senedir bu konuyu kovalıyoruz. 10 ay geçti, bir arpa boyu ilerleme yok. Olumlu veya olumsuz sonuç ortaya çıkmalı. Öncelikleri değil."

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