Haberler Fenerbahçe Union Saint-Gilloise'ta Alexander Blessin: Asla 'bitti' diyemem

Union Saint-Gilloise'ta Alexander Blessin: Asla 'bitti' diyemem

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Konuk ekipte teknik direktör Alexander Blessin, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blessin "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla 'bitti' diyemem. Sonuç ne olursa olsun tadını çıkararak mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 20:17
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Union Saint-Gilloise'ta Alexander Blessin: Asla 'bitti' diyemem

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise ekibinin teknik direktör Alexander Blessin, 3-0 kaybettikleri ilk maçın ardından işlerinin kolay olmadığını ve oynanacak maçın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, takımda bazı isimlerin sakatlıklarının bulunduğunu belirtti.

Tur şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Blessin "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla 'bitti' diyemem. Sonuç ne olursa olsun tadını çıkararak mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Takımda birçok sakat ve cezalı isim olduğuna da dikkati çeken Blessin, bugün yapılacak antrenmanla birlikte kadroyu belirleyeceğini dile getirdi.

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