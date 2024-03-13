Union Saint-Gilloise'ta Alexander Blessin: Asla 'bitti' diyemem

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise ekibinin teknik direktör Alexander Blessin, 3-0 kaybettikleri ilk maçın ardından işlerinin kolay olmadığını ve oynanacak maçın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, takımda bazı isimlerin sakatlıklarının bulunduğunu belirtti.

Tur şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Blessin "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla 'bitti' diyemem. Sonuç ne olursa olsun tadını çıkararak mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Takımda birçok sakat ve cezalı isim olduğuna da dikkati çeken Blessin, bugün yapılacak antrenmanla birlikte kadroyu belirleyeceğini dile getirdi.