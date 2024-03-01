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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle ses getiren Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Sarı lacivertli formayla etkili performans sergileyen Sebastian Szymanski Avrupa devlerini peşine taktı. İtalyan kulübü Polonyalı yıldızı transfer listesinin başına yazdı. İtalyanlar kulüp efsanesini gönderip Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 10:01
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Diğeri ise Atalanta'da forma giyen Hollandalı futbolcu Teun Koopmeners.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

SZYMANSKI LİSTENİN BAŞINDA

Takvim'in haberine göre; yapılan yorumlarda Szymanski'nin Napoli için daha gerçekçi bir hedef konumunda olduğu da ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Szymanski için Avrupa'nın başka önemli kulüplerinin ilgilendiği de biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Fenerbahçe yönetimi ise Szymanski ile ilgili transfer spekülasyonlarının sezon tamamlanana kadar yapılmasını istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Bu konuda Polonyalı futbolcunun menajeri de uyarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Sezon bitiminde ise Fenerbahçe'nin önünde ciddi tekliflerin olması kaçınılmaz gibi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Szymanski için iddialar bitmek bilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

İtalyan basını Fenerbahçeli Szymanski'nin Napoli için ideal bir aday olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol ve 9 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İtalyanların listesinde!

Szymanski sarı-lacivertli takıma sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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