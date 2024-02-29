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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında isyan vardı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 08:40
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şok bir sonuç aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibine 3-0 yenildi ve turnuvadan elendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Kupaya, Ankaragücü'ne farklı yenilerek veda eden Fenerbahçe'de maç sonu soyunma odasında alınan sonuca isyan vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Hürriyet'te yer alan habere göre ilk tepkiyi, "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da F.Bahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Ardından kaptan Mert Hakan Yandaş'ın şu sert sözleri geceye damga vurdu:

"F.Bahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev aldı.

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