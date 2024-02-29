FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında isyan vardı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Hürriyet'te yer alan habere göre ilk tepkiyi, "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da F.Bahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.
Ardından kaptan Mert Hakan Yandaş'ın şu sert sözleri geceye damga vurdu:
"F.Bahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz."
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev aldı.
Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda rakip fileleri 2 kez sarsarken 6 da asiste imzasını attı.
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