FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş isyan etti! "Takımda yeri olamaz"

Hürriyet'te yer alan habere göre ilk tepkiyi, "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da F.Bahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.