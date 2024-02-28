Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig 28. hafta maçında 2 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.