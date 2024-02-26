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Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi

Son dakika spor haberleri...Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, başkente geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 00:04
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Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra iç hatlar terminali çıkışındaki takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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