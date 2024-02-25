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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:18 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:28
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Yıldız oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte sarı lacivertlilerin açıklaması;

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