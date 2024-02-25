Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Yıldız oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte sarı lacivertlilerin açıklaması;
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen… pic.twitter.com/zPk7JzxBLq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2024