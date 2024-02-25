Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.