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FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, yakaladığı o istatistikle zirvede yer aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:22
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la amansız bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertlilerde sezonun en dikkat çeken ismi ise Tadic oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Sırp yıldızı Dusan Tadic, önemli bir istatistiğe imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Takvim'in Sofascore verilerine dayandırdığı habere göre Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda en çok gol şansı yaratan oyuncu Tadic oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Tadic 20 gol şansı yaratarak zirvede rakipsiz kaldı. Sırp yıldız, son Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle 6 sezon üst üste double-double yapmayı da başarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Sırp golcüyü 13'er gol şansı yaratmayla takım arkadaşı Sebastian Szymanski ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Süper Lig'de bu futbolcuları 12 gol şansı ile Kayserisporlu Miguel Cardoso, Samsunsporlu Emre Kılınç ve Alanyasporlu Oğuz Aydın takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Trabzonsporlu Edin Visca 10, Galatasaraylı Dries Mertens ve Fatih Karagümrüklü Eysseric'in 10 gol şansına katkısı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

TADIC KALİTESİ

Top saklama becerisi ve tekniği üst düzeyde olan Tadic, hücum hattında gösterdiği performansla rakip takımlar için ciddi tehlike yaratıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

DUSAN TADIC KİMDİR?

20 Kasım 1988 tarihinde Sırbıstan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vojvodina altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Sırasıyla Groningen, Twente, Southampton, Ajax ve Fenerbahçe formaları giydi. 1.81 cm boyundaki Tadic, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 104 kez formasını terlettiği Sırbistan Milli Takımı'nda 22 gole imzasını attı. Tadic'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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