FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la amansız bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertlilerde sezonun en dikkat çeken ismi ise Tadic oldu. İşte ayrıntılar...

Takvim'in Sofascore verilerine dayandırdığı habere göre Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda en çok gol şansı yaratan oyuncu Tadic oldu.