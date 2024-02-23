FENERBAHÇE HABERLERİ - Tadic'ten müthiş istatistik! O alanda zirvede
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, yakaladığı o istatistikle zirvede yer aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Tadic 20 gol şansı yaratarak zirvede rakipsiz kaldı. Sırp yıldız, son Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle 6 sezon üst üste double-double yapmayı da başarmıştı.
Sırp golcüyü 13'er gol şansı yaratmayla takım arkadaşı Sebastian Szymanski ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izliyor.
Süper Lig'de bu futbolcuları 12 gol şansı ile Kayserisporlu Miguel Cardoso, Samsunsporlu Emre Kılınç ve Alanyasporlu Oğuz Aydın takip ediyor.
Trabzonsporlu Edin Visca 10, Galatasaraylı Dries Mertens ve Fatih Karagümrüklü Eysseric'in 10 gol şansına katkısı var.
TADIC KALİTESİ
Top saklama becerisi ve tekniği üst düzeyde olan Tadic, hücum hattında gösterdiği performansla rakip takımlar için ciddi tehlike yaratıyor.
DUSAN TADIC KİMDİR?
20 Kasım 1988 tarihinde Sırbıstan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vojvodina altyapısında başladı.
Sırasıyla Groningen, Twente, Southampton, Ajax ve Fenerbahçe formaları giydi. 1.81 cm boyundaki Tadic, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 104 kez formasını terlettiği Sırbistan Milli Takımı'nda 22 gole imzasını attı. Tadic'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
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