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Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilere yıldız futbolcudan sevindirici haber geldi. Taraftarın geri dönüşünü beklediği o isim aylar sonra idmanlara başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 16:52
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Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Zorlu mücadele 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Kanarya müsabakadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Öte yandan sarı lacivertlilerde, Kasımpaşa maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Bunun yanı sıra sarı lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmanda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Fenerbahçe'de uzun süredir formasından uzak kalan o ismin bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

F.BAHÇE'DE LUAN PERES SEVİNCİ!

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle aylardır formasından uzak kalan Luan Peres'ten müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

29 yaşındaki stoper bireysel idmanlara başladı. Peres'in çalışma yaptığı görüntüler ise sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yayınlandı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Bilindiği üzere çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun lisansı çıkarılmamıştı.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Luan Peres'in kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması ve yeni sezon öncesi hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Peres'in, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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