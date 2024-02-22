Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!

Bilindiği üzere çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun lisansı çıkarılmamıştı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Peres'in, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.