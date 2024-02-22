Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilere yıldız futbolcudan sevindirici haber geldi. Taraftarın geri dönüşünü beklediği o isim aylar sonra idmanlara başladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bunun yanı sıra sarı lacivertlilerin gerçekleştirdiği idmanda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de uzun süredir formasından uzak kalan o ismin bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DE LUAN PERES SEVİNCİ!
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle aylardır formasından uzak kalan Luan Peres'ten müjdeli haber geldi.
29 yaşındaki stoper bireysel idmanlara başladı. Peres'in çalışma yaptığı görüntüler ise sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yayınlandı.
Bilindiği üzere çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun lisansı çıkarılmamıştı.
Luan Peres'in kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması ve yeni sezon öncesi hazır hale gelmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Peres'in, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Peres, geçen sezon Marsilya'dan 5.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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