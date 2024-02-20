Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da önümüzdeki sezonun hamlelerini yapıyor. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertliler, ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor.