Haberler Fenerbahçe Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için kıyasıya mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına da şimdiden başladı. Hücuma dönük bir orta saha arayışında olan iki ezeli rakip, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:08
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Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahne aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, kritik Rize deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kanarya'nın golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko, 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ayağından geldi.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

67 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ!

Fenerbahçe'nin sezon başında Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı deneyimli golcü Serdar Dursun golle döndü.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Devre arasında eski klubüne yeniden katılan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, Çaykur Rizespor deplasmanında 48. dakikada takımının ilk golüne imza attı ve alınan galibiyette pay sahibi oldu.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da önümüzdeki sezonun hamlelerini yapıyor. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertliler, ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

10 numara dışında sağ kanat ve sol kanat da oynayabilen Rafa Silva'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Rafa Silva ile birçok Avrupa kulübü de ilgileniyor. Sarı-lacivertli kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

30 yaşında ve 1.72 boyunda olan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında.

Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

2019 yılındaki piyase değeri ise 30 milyon Euro'ydu. Silva 25 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi.

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