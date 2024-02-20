Transferde dev yarış! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için kıyasıya mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına da şimdiden başladı. Hücuma dönük bir orta saha arayışında olan iki ezeli rakip, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahne aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.
Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, kritik Rize deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Kanarya'nın golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko, 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ayağından geldi.
67 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ!
Fenerbahçe'nin sezon başında Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığı deneyimli golcü Serdar Dursun golle döndü.
Devre arasında eski klubüne yeniden katılan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, Çaykur Rizespor deplasmanında 48. dakikada takımının ilk golüne imza attı ve alınan galibiyette pay sahibi oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da önümüzdeki sezonun hamlelerini yapıyor. Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertliler, ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan Portekizli 10 numara Rafa Silva ile ilgileniyor.
10 numara dışında sağ kanat ve sol kanat da oynayabilen Rafa Silva'nın sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
Rafa Silva ile birçok Avrupa kulübü de ilgileniyor. Sarı-lacivertli kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor.
Bonservisi elinde olacak olan Silva için Fenerbahçe'nin imza parası vermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.
30 yaşında ve 1.72 boyunda olan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında.
2019 yılındaki piyase değeri ise 30 milyon Euro'ydu. Silva 25 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi.
Bu sezon 36 resmi maçta Benfica formasını terleten Silva 14 gol, 12 asist gibi dikkat çekici bir istatistiğe de sahip.