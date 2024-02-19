Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de forma giyen 25 yaş altı futbolcuların transfer değerleri belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), en yüksek değerseki 5 oyuncuyu açıkladı. Listede Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular yer aldı. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 17:15
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Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), Trendyol Süper Lig'in 25 yaş altı futbolcuların tahmini transfer değerlerini paylaştı.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

Listenin ilk 5 sırasına Fenerbahçe ve Galatasaray'dan futbolcular girdi. Hürriyet'in CIES'ten derlediği liste şu şekilde;

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

5- İSMAİL YÜKSEK (13.8 milyon euro )
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla orta sahada 2713 dakika forma şansı bulan yüksek, 36 karşılaşmada 1 gol 5 asist üretti ve dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

4- BARIŞ ALPER YILMAZ (16.5 milyon euro )
Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 40 resmi maçta terleten Yılmaz, 4 gol - 6 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide başarılı bir performansla görev alması da dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

3- TETE 16.7 milyon euro
Sezon başında beklentilerin altında kalan ancak son dönemdeki yükselen performansıyla alkışları toplayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon görev aldığı 33 karşılaşmanın 17'sinde ilk 11'de başladı ve 3 gol ile 4 asist üretti.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

2- SEBASTIAN SZYMANSKI (20.8 milyon euro )
Yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

Bu sezon sarı-laciverli ekiple 39 resmi maçta gösterdiği 12 gol-13 asistlik performansla taraftarın kalbinde yer edindi. CIES'e göre listeye 2.sıradan adını yazdırdı.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

1- FERDİ KADIOĞLU (20.9 milyon euro)
Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği performansıyla taraftarın sevgilisi haline dönüşen genç yıldız Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne (CIES) göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu oldu.

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