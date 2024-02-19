Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de forma giyen 25 yaş altı futbolcuların transfer değerleri belli oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), en yüksek değerseki 5 oyuncuyu açıkladı. Listede Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular yer aldı. İşte o sıralama...
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5- İSMAİL YÜKSEK (13.8 milyon euro )
4- BARIŞ ALPER YILMAZ (16.5 milyon euro )
Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 40 resmi maçta terleten Yılmaz, 4 gol - 6 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda.
Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide başarılı bir performansla görev alması da dikkatleri üzerine çekti.
3- TETE 16.7 milyon euro
Sezon başında beklentilerin altında kalan ancak son dönemdeki yükselen performansıyla alkışları toplayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon görev aldığı 33 karşılaşmanın 17'sinde ilk 11'de başladı ve 3 gol ile 4 asist üretti.
2- SEBASTIAN SZYMANSKI (20.8 milyon euro )
Yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Bu sezon sarı-laciverli ekiple 39 resmi maçta gösterdiği 12 gol-13 asistlik performansla taraftarın kalbinde yer edindi. CIES'e göre listeye 2.sıradan adını yazdırdı.
1- FERDİ KADIOĞLU (20.9 milyon euro)
Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği performansıyla taraftarın sevgilisi haline dönüşen genç yıldız Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne (CIES) göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu oldu.
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