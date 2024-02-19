Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızların bonservis bedellleri açıklandı! İşte o liste

4- BARIŞ ALPER YILMAZ (16.5 milyon euro )

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 40 resmi maçta terleten Yılmaz, 4 gol - 6 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda.

Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide başarılı bir performansla görev alması da dikkatleri üzerine çekti.