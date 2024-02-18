Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken şimdiden sezon sonu transfer dönemi için kolları sıvadı. Kanarya takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'in yerine gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:40
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kritik maçta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Kanarya 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Ezeli rakibi Galatasaray ile olan zirve yarışında Kanarya oldukça kritik bir galibiyet aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Sarı-lacivertlilerde özellikle tekrardan takıma katılan Serdar Dursun'un ilk maçında ağları havalandırması büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde başarılı performansı sezon sonuna kadar sürdürerek uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler diğer yandan şimdiden sezon sonu transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Takımda İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isim Ryan Kent ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

FENERBAHÇE'DEN KRISTOFFER VELDE BOMBASI

Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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