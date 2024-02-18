TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek
Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken şimdiden sezon sonu transfer dönemi için kolları sıvadı. Kanarya takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'in yerine gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerde özellikle tekrardan takıma katılan Serdar Dursun'un ilk maçında ağları havalandırması büyük yankı uyandırdı.
Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde başarılı performansı sezon sonuna kadar sürdürerek uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler diğer yandan şimdiden sezon sonu transfer dönemi için kolları sıvadı.
Takımda İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isim Ryan Kent ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu.
FENERBAHÇE'DEN KRISTOFFER VELDE BOMBASI
Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak.
9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor.
Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.
1.79 boyundaki genç oyuncunun Lech Poznan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'e kadar devam ediyor.
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