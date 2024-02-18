TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Viking rüzgarı! Ryan Kent'in yerine gelecek

Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde başarılı performansı sezon sonuna kadar sürdürerek uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon son vermek istiyor. Sarı-lacivertliler diğer yandan şimdiden sezon sonu transfer dönemi için kolları sıvadı.