Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de karşı karşıyalar. İki dev takımın o yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 16:39
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Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta gözden düşen yıldız isim için devreye girdi.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Akşam'ın Calcio Mercato'dan derlediği habere göre; ezeli rakipler Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldı.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Juventus'ta bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Filip Kostic, yaz transfer döneminde kulüp için dokunulmaz bir oyuncu olmaktan çıkacak.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Juventus yönetimi, geçtiğimiz sezonki performansının uzağında kalan Kostic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

İtalyan devi, yıldız isim için 9-10 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

"TÜRK KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR"

Öte yandan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kostic'in durumunu yakından takip ettiğine yer verildi.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Serie A ekibinin Kostic için belirlediği 9-10 milyon euro'luk bonservis ücretinde ısrarcı olduğuna yer verildi.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

FILIP KOSTIC KİMDİR?

1 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Filip Kostic, sol kanatta oynuyor. Ancak orta sahada da görev yapabiliyor.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

184 cm boyundaki futbolcu 84 kilo... Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt gibi takımlarda da boy gösterdi.

Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya

Sırp futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro... Sırbistan Milli Takımı formasını 60 maçta taşıyan oyuncu, 3 gol attı.

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