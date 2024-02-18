Şampiyonluk yarışı transfere de sıçradı! Fenerbahçe ve Galatasaray o yıldız için karşı karşıya
Süper Lig'de kıran kırana geçen bir şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de karşı karşıyalar. İki dev takımın o yıldız ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Juventus yönetimi, geçtiğimiz sezonki performansının uzağında kalan Kostic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
İtalyan devi, yıldız isim için 9-10 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.
"TÜRK KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR"
Öte yandan haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kostic'in durumunu yakından takip ettiğine yer verildi.
Serie A ekibinin Kostic için belirlediği 9-10 milyon euro'luk bonservis ücretinde ısrarcı olduğuna yer verildi.
31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti.
FILIP KOSTIC KİMDİR?
1 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Filip Kostic, sol kanatta oynuyor. Ancak orta sahada da görev yapabiliyor.
184 cm boyundaki futbolcu 84 kilo... Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt gibi takımlarda da boy gösterdi.
Sırp futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro... Sırbistan Milli Takımı formasını 60 maçta taşıyan oyuncu, 3 gol attı.
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