Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 08:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - TRAVMALARA NEDEN OLABİLİR!

Fenerbahçe dün sergilediği olumsuz futbol ve büyük teknik adam hatalarıyla zirve yarışında çok önemli bir 2 puan kaybetti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

İlk yarı adeta tek kale oynandı. Rakibin ilk atağında Ferdi, yaptığı hata sonucu takımını skor dezavantajına düşürdü. Bu kapanan rakibe direnç sağladı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Yoğun baskıda aslında üretkenlik yoktu. Çok net bir pozisyon oluşmadı. İkinci yarıya penaltı golü ile başlandı, sonrasında da baskı arttı. Ve Dzeko'nun güzel kafa golüyle öne geçildi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Ancak kısa sürede skora tekrar denge geldi. Ama daha gol atmak için uzun bir süre vardı. İşte bu anda İsmail Kartal'ın tahmin ettiğim müthiş değişikliği gündeme geldi!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Başka maçlarda da kazandığı halde aynı görüşü söylemiştim. Eğer çift santrfora dönüyorsan, orta sahayı 2 kişiye bırakıyorsan çıkacak isim kesinlikle İsmail olmaz.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Bu değişiklikten sonra Alanya rahatladı. Yoğun baskıdan kurtuldu, sonra kopuk kopuk bir futbol seyrettik. Fenerbahçe yine de bir gol bulabilirdi. Ama bu hatanın göstergesi, Alanya'nın kaçırdığı 2 net pozisyondu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Bu puan kaybı bundan sonrası için çok ciddi travmalara neden olabilir. Çünkü hem oyun iyi değil daha da önemlisi lider yabancılarda fiziki düşüş devam ediyor. Dzeko biraz daha gayretliydi, güzel bir gol attı ama o da güçlü değil.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

Tadic yürüyerek oynuyor ama 90 dakika sahada. Szymanski ise uzun zamandır ortalarda yok. Krunic ise takıma beklenen katkıyı vermekten şimdilik uzak.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumu!

İsmail Kartal'ın da kafası çok karışık. Hadi çift santrfora döndün, neden tekrardan tek santrfora geçiyorsun.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tünel bir anda karıştı! Bonucci...
F.Bahçe'nin şampiyonluklarına Tekke engeli!
Bim aktüel ürünler kataloğu 13 Şubat
KABİNE TOPLANIYOR: Gündem emekliye bayram ikramiyesi ve Mısır ziyareti
TARIM KREDİ 12-16 ŞUBAT KATALOĞU | Bu indirimler izdiham yaratacak!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 09:11
F.Bahçe'nin şampiyonluklarına Tekke engeli! F.Bahçe'nin şampiyonluklarına Tekke engeli! 09:08
Çarpıcı sözler! "Travmalara neden olabilir" Çarpıcı sözler! "Travmalara neden olabilir" 08:50
O isme dikkat çekti: Sahada gören yok O isme dikkat çekti: Sahada gören yok 08:40
Bugün kimin maçı var 12 Şubat? Bugün kimin maçı var 12 Şubat? 07:47
Barcelona evinde 2 puan bıraktı! Barcelona evinde 2 puan bıraktı! 01:03
Daha Eski
Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! 01:03
Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! Afrika Kupası'nda kazanan Fildişi Sahili! 01:02
Barcelona evinde 2 puan bıraktı! Barcelona evinde 2 puan bıraktı! 01:02
Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! 00:44
Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! Milan'a galibiyeti Theo Hernandez kaydetti! 00:44
Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece" Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hakemlik için skandal gece" 00:34